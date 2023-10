Rugby, LA SOCIETà VANTA OLTRE UN’OTTANTINA DI ISCRITTI E SI ALLENA CON TECNICI QUALIFICATI SUL CAMPO DEL CSI IN VIA MARINA VECCHIA. Apuani Massa, ottimo esordio degli Under 12 contro Livorno, Lions e Valdinievole

Dal mese di settembre sono ripartiti gli allenamenti degli ‘Apuani Rugby Massa’ al Centro sportivo italiano di Massa, e con essi anche i raggruppamenti regionali. I primi a esordire domenica 1° ottobre sono stati gli atleti dall’Under 12. Christian, Alessio, Silvio e Luca che accompagnati dal loro allenatore Andrea, si sono presentati uniti ai compagni del Rugby Union Versilia, sul campo del Rugby Livorno 1931, carichi di coraggio e determinazione per affrontare Lions, Livorno 1931, Livorno Rugby e Valdinievole Rugby, portando a casa un ottimo risultato.

"I nostri giovani atleti si sono coraggiosamente battuti gettandosi nelle mischie e chiamando la palla – spiegano dalla società – arrivando a meta come sempre con il sostegno dei compagni. Questi ragazzi non sono i soli che proveranno queste emozioni perché nei prossimi giorni sarà la volta delle altre categorie Under 8, 10, 14 e, da quest’anno, Under 6. Questi piccoli eroi saranno supportati in questa avventura da uno staff tecnico preparato e qualificato, pronti a sostenerli in qualsiasi momento, perché il rugby non è solo uno sport ma la famiglia che ti scegli. Chi volesse provare potrà presentarsi al Centro il martedì e il venerdì dalle ore 18 alle 19,30".

Della società fanno parte circa un’ottantina di atleti tra bambini e adulti di cui fanno parte la prima categoria femminile e gli Over 38. "Non si tratta solo di uno sport – precisa il presidente degli Apuani rugby – il nostro sport è aggregazione e ha dei risvolti sociali, durante il terzo tempo facciamo merenda tutti assieme. La nostra società e i genitori vedono questo sport non sono come allenamento, ma come un percorso formativo".

Alessandra Poggi