Probabile giornata di riposo a Illanes a Carrara: Zanon-Grassini in ballottaggio.

Scatta di nuovo il toto-formazione tra gli azzurri. Con la Vis Pesaro mister Dal Canto ha cambiato quattro giocatori segnando la via di un turn over che dovrebbe accompagnare la Carrarese per tutto l’arco del campionato vista l’ampiezza della rosa a disposizione. In quest’ottica aspettiamoci anche contro la Torres almeno due o tre variazioni sul tema. La prima in difesa dove Illanes è l’unico a non aver ancora rifiatato e potrebbe farlo proprio oggi. Uno stop che sembrava scontato sabato sera quando era uscito dolorante dalla sfida contro i marchigiani ma l’argentino si è ristabilito a tempo di record e se starà fuori sarà solo per scelta tecnica. In mediana è da tre turni che si aspetta il ritorno dal primo minuto di capitan Della Latta ma è stato lo stesso Dal Canto a ribadire che Simone non è ancora al cento per cento e che va gestito in questo avvio di campionato. Per lui si potrebbe profilare, quindi, l’ennesima panchina.

I punti fermi del centrocampo dovrebbero rimanere Schiavi e Palmieri con Belloni pronto a riprendersi la maglia da titolare ceduta a Zuelli nell’ultimo turno. In fascia destra Zanon non ha fatto rimpiangere Grassini. Qui il ballottaggio è davvero al cinquanta per cento. In attacco è scontato il rientro di Simeri come punta centrale. Chi gli farà spazio? Quello di Capello è un nome che fa sempre paura agli avversari ma prima o poi toccherà anche a lui sedersi. Sabato ha giocato tutti i novanta minuti senza lasciare il segno a scapito di un Panico che forse aveva fatto anche meglio di lui prima della sostituzione. Ipotizzare un tandem iniziale Simeri-Panico è azzardato solo fino ad un certo punto. Ci si aspetta, poi, un coinvolgimento sempre maggiore anche di altri due acquisti importanti come Capezzi e Morosini.

Gian. Bond.