Prima categoria. Mulazzo, Strata è sicuro di fare bella impressione: "I ragazzi hanno lavorato bene in allenamento»

Tredicesimo giro sul palco della Prima categoria e la matricola Mulazzo dopo il rotondo zero a zero contro lo squadrone Forte dei Marmi di domenica scorsa, dalle 14,30 è di scena in casa del GiovaniViaNova. In casa dei rossoblù alla vigilia si respirava una strana aria, è come se una squadra intera avvertisse addosso la responsabilità di una domenica che dovrà essere bella. I rossoblù di Stefano Strata non potranno illudersi di imporre la propria manovra senza guardarsi da quella dell’undici di termale, anche se da mercoledì sanno di poter fare affidamento sulla punta di diamante Carlo Capo che si è calato nella parte con entusiasmo, determinato a portare il proprio contributo per tirare fuori dalle sabbie mobili dei play out i lunigianesi. Qualcuno in settimana e non ha torto l’ha definita partita ’ripartenza’ soprattutto dopo aver scritturato prospetti importanti come quelli di Bortolasi, Maccione, Davide D’Angelo e Capo, ed è verosimile che il match si decida ad una quarantina di metri dalle porte, là dove il raffinato senso tattico spingerà il tris Occhipinti-De Negri-Capo e la geniale inventiva di Maccione, impegnati a braccare i pistoiesi allo scopo di tranciare i loro collegamenti.

"Noi dobbiamo partire col piede giusto – sostiene Strata –, la trasferta è da affrontarsi al meglio della condizione mentale, fondamentale sarà l’approccio. Sono convinto che chi sarà della partita dimostrerà di essere all’altezza delle varie situazioni che il match porta dentro. Nell’allenamento di rifinitura ho visto i ragazzi, sereni, convinti, pronti".

Ebal.