Podenzana Tresana, niente impresa Anche a Cogoleto deve inchinarsi

COGOVALLE

3

PODENZANA TRESANA

0

COGOVALLE COGOLETO VOLLEY: Serranò, Fabiani, Fabbris, Costa, Ottonello, Montedoro, Parodi, Lauri I., Lauri S., Spagnuolo, liberi Piccardo e Gulisano; n.e Casati e Gatto. All. Repetto, vice Compagnoni.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Brizzi, Deste, Barbieri, Allegretto, Pinotti, Leonardi F., Bartoli, Rocca, libero Bruno; n.e. Bacchini, Martinelli, Zanini, Leonardi J. All. Saccomani; vice Cozzani.

Arbitri: Pasolini e Bozomo.

Parziali: 25-20, 25-20, 25-19.

COGOLETO (Genova) – Come contro la capolista Vigo Albenga una settimana prima, nulla da fare in trasferta per il Podenzana Tresana di fronte alla seconda forza del campionato, il Cogovalle. Rossoblù comunque dignitose sul parquet di Cogoleto. Un’altra sconfitta a testa alta. Ecco i risultati della 6ª giornata dei playoff del campionato di Serie C femminile ligure per la promozione in Serie B2: Admo Lavagna-Celle Varazze 3-2, Serteco Wonder Genova-Vasco Lanfranchi Diano Marina 3-0, Vigo Albenga-Normac Genova 3-0, Cogovalle Cogoleto-Podenzana Tresana 3-0.

Nel prossimo turno, sabato 15 aprile, le lungianesi giocheranno a Diano Marina contro il Vasco Lanfranchi.