Patron Oppicelli fiducioso "L’obiettivo è migliorarci Serviranno alcuni innesti"

di Gianluca Bondielli

Alla fine in Serie B c’è andato il Lecco, squadra espressione di un comune di circa 50.000 abitanti arrivata terza in campionato con 62 punti. Gli stessi fatti dalla Carrarese in un girone probabilmente anche più difficile. Allora si può davvero pensare di vincere i playoff? "Se vogliamo metterla in questo modo diciamo che si può pensare – risponde il presidente Fabio Oppicelli – ma questo non vuol dire che sia facile. I playoff sono una lotteria. Di 27 squadre li vince una sola. Questo significa che a livello matematico si parte dal 3,8% di possibilità a cui si devono aggiungere gli handicap della posizione di classifica. Questi in particolare hanno regalato tantissime sorprese. Onestamente penso che nessuno si aspettasse la vittoria del Lecco. Con tutto il rispetto non credo fosse una squadra superiore alla nostra. I punti dicono che era equivalente. Di solito i playoff li vince una seconda ma stavolta non ce n’era neanche una in finale. Negli ultimi anni, oltre al Lecco, solo il Cosenza è riuscito a vincerli partendo da un piazzamento più basso".

Cosa si attende dal mercato?

"Io sono fiducioso. Avendo già confermato il mister e lo zoccolo duro della squadra c’è da andare a fare qualche innesto con l’obiettivo di provare a migliorarci. Cosa che non sarà facile visto siamo stati la migliore quarta. Ci stiamo guardando attorno alla ricerca dei giocatori giusti al posto giusto. Abbiamo il vantaggio di sapere cosa abbiamo in casa e come giochiamo. Questo dovrebbe abbassare la percentuale d’errore".