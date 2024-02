Pallamano. Carrarese di forza. Montecarlo Lucca si deve arrendere

montecarlo lucca

29

pallamano carrarese

36

MONTECARLO LUCCA: Brizzi, Ait Laamiri Y. 6, Baroncelli 4, Tarabori 1, Giordano, Pagano Giov. 3, Romoli, Thar, Ait Laamiri F.4, Broccoli, Pagano Gius. 6, Perisnaka, Fumelli 2, Del Freo 1, Cani, Gnip 2. All. Franceschini.

PALLAMANO CARRARESE: Antognetti, Pelli F. 12, Pallano 1, Pelli G. 1, Mazzanti 6, Perotto 6, Galano 4, Meoni 1, De Giorgi, Bugliani 1, Benedetti 4 (nella foto), Biagetti. All. Vezzoni.

Primo tempo 13-21

Arbitri: Della Fonte e Sclano

CARRARA - Torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive, la Pallamano Carrarese che nel recupero della sesta giornata di andata del campionato regionale di serie B, si impone a Montecarlo di Lucca con un +7 finale. Partita maschia, come da tradizione, caratterizzata da sette esclusioni da due minuti ciascuna per i lucchesi, oltre ad una ammonizione e ad una espulsione (per somma di esclusioni) a fronte di una sola esclusione tra le file dei carraresi. Nonostante tutto gli ospiti giocano la loro partita e chiudono il primo tempo già con un confortante vantaggio di 8 reti. Nella ripresa i locali provano a recuperare, ma i gialloazzurri reggono l’impatto offensivo e con un parziale equilibrato (16-15) tengono la partita saldamente in mano. Per Carrara si tratta della seconda vittoria in campionato.

ma.mu.