Minibasket: La Polisportiva Pontremolese raddoppia a Aulla - Ferdani, Caracusi e Fiorentini

La Polisportiva Pontremolese allarga la propria “famiglia“ raddoppiando il proprio impegno dedicandolo al mondo del minibasket, con l’apertura di un secondo centro ad Aulla. Dopo il grande successo nella giornata del primo ritrovo svoltasi nelle vie della città di San Caprasio, sono partiti ufficialmente l’altro ieri, per la prima volta assoluta, i corsi di minibasket dedicati alle bimbe e bimbi delle annate che vanno dal 2013 al 2018.

Oltre una trentina i minicestisti entusiasti sì sono ritrovati nella palestra di piazza Garibaldi, suddivisi in due gruppi a seconda delle età, i giovanissimi atleti presi per mano dall’istruttore Gaetano Caracusi e con la preziosa collaborazione del nuovo dirigente Achille Fiorentini hanno dato piede alle prime giocate. "Siamo contenti e soddisfatti dell’avvio di questo nuovo progetto – commenta il presidente Pietro Ferdani–. Il nostro scopo è quello di promuovere il minibasket non solo ad Aulla, ma in tutti i comuni della bassa Lunigiana, nella speranza che tante bambine e bambini possano avvicinarsi al nostro meraviglioso sport".

Entusiasta anche il neo-dirigente aullese Fiorentini: "Ringrazio la Polisportiva Pontremolese per aver sposato questa nostra iniziativa che riporta dopo tanti anni una nuova esperienza nel basket ad Aulla. Per me era importante riproporre questo sport ai tanti ragazzi che ancora non lo conoscono e dare una risposta in più al bisogno di creare aggregazione ed intrattenimento per i più giovani".

Una nuova realtà, quindi, che, come detto, avrà come obiettivo quello di avvicinare i più piccoli alla palla a spicchi, in un ambiente sano, nel quale lo sport possa essere davvero palestra di vita e dove si possano respirare quei valori e principi sani sempre più necessari in una società in continua evoluzione. La società gialloblù ringrazia il Comune di Aulla per aver aderito al progetto-pallacanestro ideato dalla società di via Pirandello e tutte le persone che si sono prodigate per concretizzare l’inizio di questa nuova attività.

Enrico Baldini