Marble Marathon da record. Corridori da tutto il mondo a Marina di Carrara

Marina di Carrara (Massa Carrara), 17 febbraio 2025 – Grande successo ieri a Marina di Carrara per l’ottava White Marble Marathon: numeri da record. L’evento sportivo, organizzato dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto di Fondazione Marmo, Dole e Gaia e con il patrocinio dei Comuni di Carrara, Massa e Luni, ha visto ai nastri di partenza duemila corridori da ogni parte del mondo.

Rispetto all’edizione dello scorso anno, c’è stato un aumento delle presenze di circa il 40% con corridori arrivati da oltre 20 nazioni del mondo. Il weekend di successo era iniziato sabato con l’Urban Trail di 14 chilometri tra Marina di Carrara e Luni. Il percorso 2025 è stato lo stesso delle ultime edizioni, fatta eccezione per una piccola modifica del tracciato all’altezza del pontile di Marina di Massa. Un percorso distribuito tra Marina di Carrara, Marina di Massa, Montignoso e un piccolo tratto anche su Forte dei Marmi. disputate: White Marble Marathon da 42 km (e 195 metri), Marble Hero da 30 km, Half Marathon da 21 km e la 10 km Per Davide, in memoria del podista carrarese Davide Genovesi, scomparso dopo una breve malattia. Saluto istituzionale alla partenza per la sindaca di Carrara Serena Arrighi, l’assessore allo Sport di Carrara Lara Benfatto e l’assessore allo Sport di Massa Roberto Acerbo.

Vincitore della maratona da 42 km (e 195 metri) maschile l’ex ciclista professionista russo Alexandre Bazhenov, davanti a Yorhani Annovazzi Sidar e Alberto Canessa. Tra le donne successo per Denise Zacco, seconda Cristina Gogna e terza Amelita Benchimol Ferreira. Primo posto nella Marble Hero da 30 km maschile per Emanuele Quercioli davanti a Mattia Caputo e Federico Badiani. Nelle donne della 30 vince Anna Bardelli davanti ad Agnese Bonavita e Samanta Serafini. Nella Half Marathon di 21 km successo maschile di Tommaso Marani davanti a Alessandro Tartaglini e Giacomo Molinaro.

Nella 21 femminile vince Giulia Sadocchi, seconda Noemi Trippi e terza Elisa Marani. E nella 10 km per Davide successo maschile di Michele Pastorini davanti a Girma Castelli e Tomas Tei; nel gruppo femminile della 10 km vince invece Greta Settino davanti a Gaia Silvestri e Francesca Forte. A tutti i partecipanti giunti al traguardo medaglie pregiate: pezzi unici realizzati con marmo di Carrara recuperato. Ai corridori sul podio anche un trofeo raffigurante una vela, sempre in marmo.