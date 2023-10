Legends da applausi a Carrara: L’onda gialloviola manda ko il Cus

L’onda gialloviola arriva fino a Firenze, i Legends si impongono anche sul CUS e volano nelle final four della coppa Toscana, il torneo intitolato a Franco Bugliesi e riservato alle squadre della Divisione Regionale 1 (ex serie D), grazie alla quarta vittoria in altrettante partite. Una gara che vede al termine della sfida i padroni di casa arrendersi alla grande maestria dei Legends per 65 a 53. Una vittoria che regala morale ai giocatori dei Legends. Tornando alla partita giocata a Firenze gli ospiti partono bene, giocano il basket a loro più congeniale, controllano la partita e chiudono a +12 grazie ad una grande prova di carattere. I Legends vanno a canestro nei momenti giusti, difendono con convinzione e concretezza, con il play Tongiani in evidenza (per lui 14 punti e 4 assist).

Adesso per la coppa l’appuntamento con le final four è per la prima settimana di gennaio, mentre adesso tuta l’attenzione si rivolge al campionato che partirà nel prossimo fine settimana. Una vittoria, quella di Firenze, che regala morale e fa ben sperare per il prosieguo della competizione.

(Nella foto la guardia Gabriele Viola)

ma.mu.