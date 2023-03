La Carrarese supera di slancio il Rimini e "vede" il quarto posto

Cicconi di testa

Carrara, 5 marzo 2023 – Quinta vittoria nelle ultime sei gare per la Carrarese che dopo il pari di Reggio Emilia prosegue la sua scalata alla classifica. Adesso è a solo un punto dal quarto posto. Contro il Rimini gli azzurri hanno sbloccato subito il risultato al 7' con una punizione da destra spizzata da Pelagatti e raccolta sul secondo palo da Imperiale che ha insaccato di testa. Gli ospiti hanno pareggiato anche loro alla prima occasione al 21' con un gol simile: cross da destra allungato di testa con Mencagli che appostato sul palo opposto ha concluso l'azione in rete di prima intenzione. Ancora su calcio da fermo, stavolta un corner, la Carrarese è tornata subito avanti al 23' con Capello che in scivolata da pochi passi ha infilato in rete una sponda aerea sempre di Pelagatti.

Nella ripresa Dal Canto ha inserito subito Energe per sfruttare la sua velocità negli spazi e la scelta ha pagato. Al 54' Bozhanaj ha impegnato il portiere con un tiro sul primo palo su un contropiede avviato proprio da Energe e rifinito da Capello. Al 73' con un gol d'astuzia Energe ha chiuso la partita. Il Rimini ha avuto un sussulto colpendo un palo clamoroso al 75' ma nel complesso ha subito molto le ripartenze degli apuani, andati vicinissimi al quarto gol in più occasioni con Energe che ha colpito un palo e tirato pericolosamente verso la porta altre due volte.



CARRARESE 2

RIMINI 1



CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale (87' Marino); Grassini (76' Frey), Della Latta, Schiavi, Bozhanaj (72' Palmieri), Cicconi; Capello (87' Giannetti), Bernardotto (46' Energe). A disp. Rovida, Satalino, Folino, Pinto, Coccia, Mercati, Cerretelli. All. Dal Canto.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli (49' Allievi), Regini (65' Matteo Rossetti); Tonelli, Pasa (65' Vano), Del Carro (65' Sandri); Biondi, Mencagli (70' Gabbianelli), Mattia Rossetti. A disp. Galeotti, Lazzarini, Gigli, Rosso, De Rinaldis, Accursi. All. Gaburro.



Arbitro: Renzi di Pesaro; assistenti Fumarolo di Barletta e Nicosia di Saronno; quarto ufficiale Mbei di Cuneo.



Marcatori: 7' Imperiale, 21' Mencagli, 23' Capello, 73' Energe.



Note: spettatori 776 per un incasso di 4742 euro; angoli 5-3; ammoniti Cicconi, Del Carro, Della Latta, Vano, Sandri; recupero 2' e 7'.