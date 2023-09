Il Camaiore per le Zebre: "Massima concentrazione"

Massa

La Massese ha già eliminato il Camaiore in Coppa Italia ma ritrovarselo contro in campionato questo pomeriggio (ore 15) nell’anticipo della quarta giornata del campionato d’Eccellenza sarà tutta un’altra cosa. "Il Camaiore assieme al Perignano è una delle due favorite alla vittoria del titolo – chiarisce Fabrizio Tazzioli, tecnico della Massese -. Dovremo aspettarci una gara molto ostica e farci trovare preparati mentalmente anche a soffrire. Il Camaiore va affrontato con la massima attenzione. Ha una squadra esperta che ha mantenuto l’intelaiatura dello scorso anno sulla quale ha inserito degli innesti mirati. Sarebbe importante per noi ripetere stesso tipo di prestazione fatta a Cecina dove abbiamo creato tante occasioni. Se continui a creare prima o poi raccogli. Noi siamo ancora in un momento di costruzione e ogni domenica dobbiamo fare un passettino in avanti cercando di recuperare punti per poi riuscire ad acquisire una nostra identità definitiva".

La squadra durante la settimana si è allenata più volte allo stadio per prendere dimestichezza con il fondo erboso del "Vitali". A livello di giocatori il mister di Barga ha dovuto fare a meno in questi giorni di Bonini e Scarf che si sono sottoposti ad ecografia per capire l’entità dei rispettivi infortuni. Entrambi sono stati inseriti ieri nell’elenco dei 22 convocati ma soprattutto il terzino ghanese sarà difficilmente recuperabile mentre il centrocampista massese potrebbe andare quanto meno in panchina. Finisce oggi, poi, la lunga squalifica di Cornacchia che dalla prossima settimana sarà finalmente a disposizione. Per quanto riguarda la formazione non sono alle liste particolari cambiamenti. Marchini rileverà con tutta probabilità Scarf sulla fascia sinistra. Come terminale d’attacco fiducia ancora al rivitalizzato Ignacio Anaya che è ancora alla ricerca del primo gol stagionale.

Questi i convocati della Massese. Portieri: Paci, Azioni, Bertuccelli; difensori: Andrei, Scarf, Bertonelli, Del Pecchia, Frosina, Terigi, Costi, Berti; centrocampisti: Brizzi, Bonini, Bennati, Marchini, Fortunati, Sidibe; attaccanti: Anaya, Baracchini, Bracci, Catola, Vignali.

Gianluca Bondielli