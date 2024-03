Eccellenza. Massese senza Zavatto. Terigi e Andrei in forse. Torna Del Pecchia

Matteo Zavatto non ce la fa. Il forte difensore ligure dovrà saltare il big match di domenica contro lo Zenith Prato a causa dell’infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire nella ripresa a Livorno. Per un giocatore che si è fermato la Massese potrebbe, però, averne due che tornano a disposizione. C’è fiducia, infatti, sulla possibilità di recuperare Leonardo Terigi e Tiziano Andrei. Vien da sé che si tratterebbe di due recuperi preziosissimi per il tecnico Davide Del Nero sia per l’esperienza ed il valore dei giocatori sia per i ruoli che ricoprono. Dietro, infatti, le zebre hanno dovuto affrontare domenica scorsa un’emergenza totale giocando ad un certo punto senza nessuno dei tre difensori titolari tanto che il mister apuano era stato costretto a cambiare modulo passando a quattro. Oltre ai recuperi probabili ce ne sono, comunque, anche altri sicuri. E’ il caso di Leonardo Del Pecchia che ha scontato il turno di squalifica e sarà regolarmente tra i componenti della retroguardia. E’ il caso anche di Tommaso Bennati che ha finalmente scontato le interminabili 8 giornate di squalifica e si rimette a disposizione. Il ritorno di Del Pecchia (nella foto), giocatore in quota classe 2004, farà tornare in panchina il pari età Cherubini e nel centrocampo zebrato potrebbe rivedersi uno tra Brizzi e Bonini.

Gianluca Bondielli