Coppa Toscana: Cmc fuori a Carrara, ma Bertieri è sereno: "Ho visto buone cose"

"Abbiano perso la partita ma sono arrivati tanti buoni spunti e tanti motivi di riflessione". Non fa drammi Michele Bertieri (nella foto), l’allenatore del Cmc che negli ottavi, con la sconfitta di Siena contro il Costone, ha dato l’addio alla Coppa Toscana di serie C. "I senesi sono una delle tre squadre favorite per salire in B – continua il coach – è una squadra ben attrezzata che si è rinforzata con giocatori di categoria superiore. Nella prima parte abbiano subito la loro superiore qualità di gioco, ma nel terzo tempino e nella prima parte della quarta frazione, siamo riusciti a recuperare e da -15 siamo arrivati a -5, anche se poi non siamo riusciti a concretizzare l’aggancio. Il risultato non ci promuove ma comunque anche noi abbiamo dimostrato qualità e carattere". Il Cmc aveva esordito nel torneo, giocando in casa contro il Bottegone nel primo turno eliminatorio, imponendosi di misura (+4) e quella contro il Costone Siena è stata la sua seconda partita ufficiale della nuova stagione. Archiviata la Coppa, adesso i biancocelesti continuano la preparazione in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 1 ottobre in casa contro gli aretini della Synergy di San Giovanni Valdarno. In settimana giocheranno un’amichevole contro la Tarros di La Spezia, squadra neo promossa in serie B: per i carraresi un test molto valido, con un occhio a un campionato che si preannuncia difficile e competitivo.

ma.mu.