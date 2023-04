Castigliani, valida alternativa per l’attacco

di Gianluca Bondielli

Da oggetto misterioso a valido cambio per l’attacco. Si sta compiendo poco a poco la trasformazione di Simone Castigliani, diciannovenne scuola Lazio arrivato a gennaio e giunto alla sua quarta apparizione con la maglia della Carrarese. Proprio l’ultima mezzora giocata contro la Lucchese ha dato le prime vere sensazioni positive sulle qualità di questo ragazzo che ha ricevuto anche i complimenti personalizzati dell’allenatore Alessandro Dal Canto.

Come hai visto la sfida contro la Lucchese?

"E’ stata una gara per niente semplice. Soprattutto nel primo tempo non abbiamo trovato le nostre solite linee di gioco ed abbiamo sofferto a tratti alcune loro caratteristiche. In particolare ci hanno messo in difficoltà la rapidità e la tecnica dei tre giocatori del reparto offensivo. Nella ripresa ci siamo sistemati meglio e non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo cercato di alzarci per trovare qualche buon pallone. Alla fine su un palla inattiva aerea siamo riusciti a confezionare un gol importante, per di più in un derby, che ha completato la rimonta e ci ha dato tre punti importantissimi per la classifica".

Qual è al momento la tua valutazione di quest’esperienza sotto le Alpi Apuane?

"Sono entrato a far parte di un bel gruppo di ragazzi che mi ha fatto sentire da subito parte integrante della squadra. Dai giocatori più esperti a quelli che sono miei coetanei o quasi si sono messi tutti a disposizione. Disponibilità massima ho riscontrato anche da parte dello staff tecnico che si è dimostrato di ottimo livello. Ci permette, infatti, di preparare le partite al meglio studiando gli avversari nel dettaglio in modo da non essere poi troppo spiazzati da quello che fanno in campo. Riusciamo sempre a disputare delle partite molto serie e centrate e di questo bisogna riconoscergliene il merito".

Domenica c’è l’ultima partita di campionato a Pesaro. Come l’affronterete?

"Di fronte alla Vis Pesaro dovremo essere la stessa Carrarese che da tredici partite è in serie positiva e provare a strappare quei tre punti che finirebbero per suggellare un grande cammino nel girone di ritorno ed un quarto posto finale che sarebbe più che meritato. E’ vero che i nostri avversari si giocano tanto ma anche noi abbiamo ancora un obbiettivo da conquistare per poi giocarci i playoff al meglio".