Carrarese, slittano le date dei playoff Gli azzurri di Dal Canto entreranno in gioco nel secondo turno (allo stadio dei Marmi) che si disputerà domenica 14 maggio

di Gianluca Bondielli

La Carrarese Calcio ha ricevuto ieri mattina la gradita visita, fatta a titolo privato, del presidente di Lega Pro Matteo Marani che si è intrattenuto con la proprietà e la dirigenza affrontando vari temi di politica sportiva. Marani ha potuto verificare direttamente lo stato dei lavori di adeguamento della tribuna dello stadio dei Marmi in vista dell’inizio dei playoff. Prima di accomiatarsi il presidente si è incontrato per un saluto anche col tecnico dei gialloazzurri Alessandro Dal Canto. A tenere banco in queste ore è sicuramente lo slittamento delle date dei playoff il cui inizio in pratica è stato posticipato di ben 11 giorni. Il primo turno dei play off del girone si disputerà in gara unica giovedì 11 maggio. La Carrarese entrerà in gioco dal secondo turno che si giocherà allo stadio dei Marmi non più il 3 maggio bensì domenica 14 maggio. Logicamente anche le date della fase nazionale hanno subito delle modifiche: il primo turno è in programma giovedì 18 maggio (gara d’andata) e lunedì 22 maggio (gara di ritorno), il secondo turno scala a sabato 27 maggio (andata) e mercoledì 31 maggio (ritorno). La disputa della final four è prevista, invece, nel mese di giugno. Le semifinali di andata e ritorno sono state ricalendarizzate a domenica 4 e giovedì 8 giugno. La doppia finale andrà in scena martedì 13 e domenica 18 giugno. Questo posticipo dei playoff non sta riscontrando il gradimento della stragrande maggioranza degli addetti ai lavori ma quanto meno sul fronte Carrarese ha fornito un assist per facilitare la riapertura della tribuna dello stadio dei Quattro Olimpionici Azzurri già dall’inizio della post season.

La Carrarese, infatti, giovedì ha terminato i lavori previsti ed adesso la palla è passata agli enti preposti per effettuare i collaudi e rilasciare le relative certificazioni. Successivamente dovrà essere convocata la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per avere la convalida dell’agibilità e permettere al pubblico di tornare ad accedere al settore fino ad oggi interdetto. La speranza è che l’iter burocratico possa concludersi in tempi brevi per consentire di avere lo stadio pieno già domenica 14 maggio quando la Carrarese ospiterà la vincente della sfida tra Ancona e Lucchese.