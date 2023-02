Carrara, sfida difficile a Borgo San Lorenzo I numeri sono tutti a favore del Mugello

Pallamano nuovamente in campo questo pomeriggio (ore 16) sul campo di Borgo San Lorenzo, per affrontare il Mugello nella gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato interregionale di Serie B. Trasferta improba per i gialloazzurri del ds Gianpaolo Vezzoni che dopo avere affrontato il forte La Spezia nel recupero infrasettimanale di mercoledì, oggi devono vedersela con la corazzata fiorentina anch’essa, come i liguri e come la capolista Follonica, che punta al salto di categoria. I numeri e il pronostico danno poche possibilità agli apuani che comunque vanno in campo con l’intenzione di fare bene e di disputare una gara onorevole e dignitosa. Compito reso ancora più complicato dalle assenze di Mazzanti, per problemi alle gambe, e di Meoni (nella foto) per il riacutizzarsi dei problemi alla mano). I padroni di casa (secondi in classifica nonostante tre punti di penalizzazione) concederanno molto poco, ma i carraresi dovranno sfruttare ogni occasione e soprattutto dovranno evitare i molti errori in attacco commessi contro La Spezia.

"Per noi sono assenze importanti - dice Vezzoni – abbiamo una panchina corta e dobbiamo fare con quello che abbiamo, ma dovremo cercare di sbagliare meno di quello che abbiamo sbagliato con La Spezia". All’andata il Mugello si impose a Carrara 27-38.

La classifica: Follonica 22; Mugello Borgo San Lorenzo 20, La Spezia 20; Grosseto 16; Medicea Poggio a Caiano 13; Massa Marittima 11; Prato 12; Tavarnelle 8; Montecarlo Lucca e Carrara 6; Assisi 1; Firenze La Torre -3

ma.mu.