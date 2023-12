Calcio In Seconda Categoria la regina è la Fivizzanese. Tornaboni: "Restiamo con i piedi per terra»

La Fivizzanese chiamata all’immediato riscatto dopo la caduta in casa degli Ospedalieri, sul “Rolando Rocchi“ sì rimette subito in piedi abbattendosi per quattro volte sullo Sporting Camaiore. In buona sostanza la Medicea continua a far sventolare la sua bandiera sul tetto più alto della classifica del campionato di Seconda categoria. "Sono soddisfatto per l’atteggiamento tenuto dai ragazzi – afferma il ds Tornaboni –, ma i veri valori da protagonista di vertice non sono solo patrimonio nostro, lì dietro c’è il Montignoso che con passo sicuro sbanca in casa del Navacchio, sta avanzando allo stesso modo la Carrarese Giovani. Bisogna credere nei nostri valori che sono parecchi, mancano tre turni al termine del girone di andata e in quell’occasione faremo una prima considerazione, non valutazione. Dobbiamo vivere pensando in piccolo, mancano troppe, tante tappe al termine. Domenica contro il Camaiore, la squadra ha mostrato carattere e organizzazione tattica. Per restare in alto c’è l’assoluto bisogno di doti morali e continuità di rendimento".

Ma quanto valgono Montignoso e Carrarese, rispettivamente vittoriose con Navacchio e Pontasserchio? Una prima risposta l’avremo domenica prossima quando le due squadre si affronteranno al “Del Freo“. Sono da primato o da primi posti o da metà classifica? Hanno la caratura da protagonista o la consistenza di squadra “normale“? Il più curioso di scoprirlo è senz’altro Tornaboni. "Noi siamo una squadra che sta venendo fuori, siamo un bel gruppo ma gli accrediti da protagonista al vertice appartengono anche a loro. Noi siamo arrivati lì, per restarci bisognerà dare il duecento per cento".

Straordinario sulla “Fossa dei Leoni“, l’Atletico Carrara affonda per tre volte il Monzone. Brutto scivolone del San Vitale, sconfitto a domicilio dagli Ospedalieri, massesi scesi sull’ultimo predellino della classifica. Deludono Filattierese e Villafranchese che si spartiscono la posta. Nulla di fatto del Ricortola a Massarosa.

Ebal.