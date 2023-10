Calcio In Promozione momento positivo per i ragazzi di Alessi La San Marco supera la prova di maturità

Con la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta della stagione, la San Marco Avenza sta pian piano risalendo la china nel campionato di Promozione.

A Maliseti la squadra di David Alessi si è imposta con meritato 2 a 0 pur giocando quasi un tempo in inferiorità numerica.

"E’ stata una prova di maturità dei ragazzi – ha spiegato il mister massese –. La nostra è una squadra che predilige giocare ma si è fatta trovare pronta anche su un campo di dimensioni ridotte e con un terreno in brutte condizioni. Si è saputa adattare e questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita". Alessi ha proseguito con la disamina del match. "Siamo partiti bene ed abbiamo trovato quasi subito il gol con un’azione in profondità finalizzata da Shqypi. In generale è stato un ottimo primo tempo. Nella ripresa c’è stata quasi subito l’espulsione di Smecca, ingiusta perché si è trattato di un normale fallo di gioco in mezzo al campo. Siamo riusciti a tenere bene il campo anche con l’uomo in meno rischiando pochissimo e nel finale abbiamo addirittura raddoppiato con un bel colpo di testa di Maggiore".

Hanno poco tempo per gioire i rossoblu dei presidenti Calcagno e Bini visto che mercoledì li attende un impegnativo turno infrasettimanale. Al Paolo Deste domani pomeriggio (ore 14:30) arriverà il Casalguidi secondo in classifica. I pistoiesi stanno andando fortissimo in trasferta dove hanno vinto 3 delle 4 gare disputate facendovi in totale più punti di quelli ottenuti nelle uscite casalinghe. "Abbiamo speso tanto domenica avendo dovuto giocare oltretutto un tempo in inferiorità numerica – ha chiarito Alessi - e per questo ieri ho lasciato a riposo i ragazzi ed oggi ci limiteremo a fare una rifinitura leggera. A parte Smecca dovrei avere tutti a disposizione.