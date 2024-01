Calcio, In Prima Categoria si gioca all’Arcinaso. Il Serricciolo vuole allontanarsi dalla zona rossa. Imperativo fare punti contro la Folgor Marlia

Al giro di boa il Serricciolo si presenta con un quint’ultimo posto in classifica che rende la situazione piuttosto preoccupante e che lo costringe a dover tirare fuori gli artigli per uscire quanto prima dalla pericolosa zona rossa. Proprio per questo la gara in programma oggi pomeriggio alle ore 14.30 sull’“Arcinaso“ contro la Folgor Marlia avrà un peso importante per dimostrare di avere tutte le carte in regola per poter interpretare al meglio la seconda parte della stagione. Nel girone di ritorno i gialloblù saranno quindi chiamati ad un percorso ben diverso per cercare di raggiungere quanto prima una salvezza che al momento rimane l’unico obiettivo della società. Di fronte troveranno un avversario determinato a bissare il largo successo dell’andata (0-4) e che si presenterà al match forte di 4 risultati utili consecutivi. In più i lucchesi con solamente 5 reti subite si confermano come una difesa impenetrabile, la migliore del girone.

"Siamo reduci da una sconfitta interna contro il Romagnano che ci ha lasciato tanto amaro in bocca – precisa il ds Ruffini – e quindi oggi proveremo a fare dei punti con la quarta della classe sempre tra le mura amiche. Non sarà facile, ma è anche vero che abbiamo tanta fame di risultati. I ragazzi lo sanno e il messaggio deve essere molto chiaro. Purtroppo avremo fuori anche Tazzini, oltre a Lorenzoni che per motivi personali ci ha lasciato, ma sia io che il mister siamo sicuri che chi giocherà tirerà fuori gli attributi. La classifica a questo punto lo pretende".

Ilaria Gallione