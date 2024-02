Calcio, In Prima Categoria Il Mulazzo cerca gloria nella tana del Città di Capannori Bargamaschi: "Sono forti ma proveremo a fermarli"

La 20ª domenica del campionato di Prima Categoria manda l’incerottato Mulazzo in casa del Città di Capannori. Mister Strata, al quale il coraggio non gli manca, si presenta col piglio deciso. La forza gli viene dalle idee ma soprattutto dai numeri che mancano per scollarsi dalle sabbie mobili dei playout. Quello di domani (fischio d’inizio alle 15) per l’undici rossoblù è un appuntamento troppo importante da non sbagliare e soprattutto da sfruttare al massimo per raccogliere l’intera posta in palio e cancellare l’incredibile e inaspettato ko di domenica scorsa contro il Corsanico.

"E’ una trasferta difficile – sostiene il diesse Lorenzo Bergamaschi – giochiamo in casa di una squadra costruita per assicurarsi l’area degli spareggi-promozione. Noi proveremo a fermarli e possiamo riuscirci ad un patto: che chi andrà in campo mantenga la calma e riesca a ragionare con la testa tutti i 95’ minuti". Al termine dell’allenamento di rifinitura negli androni del “Calani“ si respirava aria di grande determinazione. Ma, soprattutto, si assaporava un senso di sincero rispetto per la compagine lucchese da parte del tecnico di Podenzana, che nell’occasione non potrà contare sul giocatore più in forma del momento Riccardo D’Angelo, appiedato dal giudice sportivo, potrebbero non essere della partita Luccini e Bernieri. In ogni caso le truppe avanzate dei Lunigianesi, nell’attesa che si svuoti l’infermeria, hanno in mano una formidabile occasione per dimostrare di essere in chiara fase lievitativa come forma atletica.