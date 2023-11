Calcio Fosdinovo-Dallas Romagnano e Pontremoli-Marina i match Nella Coppa di Terza è tempo di semifinali

Icf Fosdinovo e Pontremoli Fc (nella foto) questa sera alle 21 saranno impegnate nella prima semifinale di Coppa Provinciale, memorial “Marco Orlandi“, sotto la luce artificiale del “Boni“ a Fossone e del “Lunezia“, rispettivamente contro Dallas Romagnano e Marina di Massa. Il retour match di Coppa che eleggerà le due squadre finaliste si giocherà il 29 novembre a campi invertiti.

Sul fronte dei lanceri, nessuno si nasconde, in tutti c’è la ferma convinzione di giocare al massimo per arrivare alla partita del 29 con la possibilità di avere a disposizione due risultati su tre. Per tutti parla il tecnico Stefano Lombardi: "Non sarà facile per noi ma ci proveremo. Non correremo il rischio di essere deconcentrati. Non lo accetterei. Sono convinto che nonostante l’assenza di qualche profilo in campo andrà la miglior formazione per ribaltare i favori del pronostico che visto lo spessore dei massesi è nettamente dalla loro parte".

La comitiva pontremolese allenata da Riccardo Capiferri dopo aver matato con il classico risultato all’inglese di 2-0 i cugini del ValliZeri in campionato, si riaffaccia al mercoledì di Coppa con l’obiettivo di raccogliere il massimo del risultato per poi affrontare il ritorno forte dei tre punti. "Diciamo che rispettiamo il Marina di Massa – afferma il ds Massimo Preti –, formazione in grado di dare battaglia fino al 18 maggio del 2024 alla conquista del passaporto-promozione in Seconda categoria. Quella tirrenica è squadra che porta dentro i nostri stessi intenti di vittoria, però in campo ci saremo anche noi con la nostra organizzazione e voglia di vincere. Siamo cresciuti a livello generale, come squadra, come società con la programmazione che stiamo attuando. Anche i tifosi sono cresciuti e nella nostra breve storia trovarci nelle condizioni di arrivare a giocarci una finalissima è veramente tanta roba". Ebal.