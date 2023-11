Boxe Nella riunione alla Dogali. Bilancio negativo per gli atleti della Pugilistica

Tre match e tre sconfitte. Pomeriggio da dimenticare per i colori gialloazzurri della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ nella seconda giornata della riunione di boxe organizzata alla Dogali dalla società di via Cattaneo in sostituzione delle finali regionali della categoria elite, prima assegnate a Carrara e poi emigrate a Lucca a causa della inagibilità per il pubblico pagante della Dogali. Perdono ai punti Samuel Trentarossi (School boys, 60 kg., insegnanti Carlo Froldi e Fabrizio Ambrosini) contro Duccio Turano (Mens Sana Siena); Luca Zaccagna (nella foto, Junior, 66 kg., insegnanti Carlo Froldi e Fabrizio Ambrosini) contro Andrea Navarini (Boxe Calenzano); Nicola Bui (Elite, 71 kg., insegnante Michele Terenzoni) contro Giordano Di Paola (San Giuliano Borgo a Mozzano).

Negli altri macth della giornata tutte vittorie ai punti per Lapo Giombini (Csc) con Rian Peemal (Le Torri) negli junior-youth 57 kg.; Simone Manetti (Mens Sana Siena) su Arvin Asslani (Le Torri) nella elite 71 kg.; Leonardo Sabatino (Csc) su Jacopo Ambrogetti (San Giuliano) negli Junior-Youth 57 kg.; Alessia Banditelli (Le Torri) su Emanuela Manfredi (Massese) nella Elite 54 kg.; Sara Battistini (Stiava) con Asia Ardissoni (Le Torri) negli Youth 54 kg.; Michele Musetti (Pietrasanta) su Emiliano Pucci (San Giuliano) nella elite kg. 92+.

ma.mu.