Basket. Cambia la formula per la C. Cmc interessati alle novità in prospettiva di salvezza

Non più due salvezze immediate, ma tre; non più due retrocessioni immediate, ma dal quarto al settimo posto tutte ai play off per evitare di scendere nella divisione regionale 1, così che le retrocessioni dovrebbero ridursi. Non c’è ancora alcuna ufficialità (sembra che la decisione sia stata presa nella tarda serata di sabato), ma i bene informati fanno sapere che nella serie C di basket, la seconda fase, quella di qualificazione, cambia formula. Se confermata e ufficializzata, la notizia interessa molto da vicino il Cmc di capitan Fiaschi (nella foto), la squadra carrarese che partecipa alla serie C regionale, e la modifica darebbe maggiori possibilità di salvezza a tutte le squadre interessate e quindi anche alla squadra di capitan Fiaschi. Quello che lascia perplessi è però la tempistica della federazione regionale di pallacanestro. Dopo avere partorito in estate una formula piuttosto contorta, alla vigilia della seconda fase, quando i risultati della prima fase hanno già determinato i nomi delle squadre partecipanti, quando sono già state ufficializzate le squadre di ciascun girone e le relative classifiche di partenza, quando sono già stati pubblicati i calendari, arriva una modifica non marginale della formula. E dire che una volta usava dire che le regole non si cambiano a partita iniziata. Qui addirittura si cambiano a campionato molto inoltrato!

ma.mu.