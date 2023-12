Atletica Un’iniziativa all’insegna della socialità. ‘Giornata dello sport’. Grande successo con oltre 250 studenti 250 studenti si sono cimentati in gare di atletica leggera, in un contesto di sana competizione, per mettere alla prova le proprie abilità motorie e spirito di impegno. Un'iniziativa del Coni per promuovere lo sport e i suoi valori.