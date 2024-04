"Volto in grado di raccogliere consensi trasversali"

Monia Leonardi, cinquantenne, stimato avvocato, è il nome su cui converge a Fivizzano la lista unita di Moscatelli-Domenichelli. Dopo la maturità al Liceo Classico frequentato ad Aulla e la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Firenze, è da 20 anni legale libero professionista iscritta al Foro di La Spezia, dove esercita presso il Tribunale della città ligure. Leonardi ha due figlie e il marito è un notissimo viticultore della zona dove ha impiantato un’azienda modello, che dà lavoro a varie persone, specializzata nel recupero e nella valorizzazione di vitigni e vini autoctoni della Lunigiana. "Ma non chiamatela candidato sindaco per il centrodesta - dicono i referenti della compagine che l’ha scelta - poiché Leonardi è l’espressione di due liste civiche che si sono unite e rappresentano un’importante parte dell’elettorato di Fivizzano che raccoglie simpatizzanti di orientamento politico variegato. Quanto prima ci incontreremo , assieme a lei, con i candidati potenziali. Leonardi vuole giustamente confrontarsi con ognuno chiarendo obiettivi, regole e incarichi".

Roberto Oligeri