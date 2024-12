Volo di 15 metri nel dirupo: in salvo due anziani

Sono volati giù da una scarpata. Un salto nel vuoto di circa 15 metri per una coppia di anziani, residente a Zeri, che stava percorrendo in auto le strade di Codolo Chiesa, un’area montana prevalentemente disabitata. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica, intorno alle 19. Dunque era già calato il buio e probabilmente la visibilità era ridotta. Da quanto si apprende il guidatore avrebbe probabilmente perso il controllo dell’auto che è precipitata giù dal burrone. Un incidente che sarebbe potuto finire in una vera e propria tragedia, se non fosse stato anche per l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri. I soccorritori hanno messo in scena un’operazione di salvataggio incredibile, quasi da film, che si è conclusa con successo. La coppia è stata estratta dal veicolo completamente devastato dall’impatto con il suolo, loro invece sono stati ritrovati vivi nonostante la gravità dell’incidente.

Successivamente, i due feriti sono stati trasportati d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Livorno (per motivi di visibilità ridotta non sono stati trasferiti nei nosocomi più vicini al luogo dell’incidente), entrambi in codice giallo.