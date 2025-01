Viadotto di Gravagna. Avviata la ricostruzione

Proseguono i lavori di ammodernamento del viadotto Gravagna, opera iconica della A15 Parma – La Spezia realizzata nei primi anni Settanta, situata in provincia di Massa tra i caselli di Pontremoli e Berceto, in prossimità della galleria di valico che separa la Toscana dall’Emilia Romagna. Salt, concessionaria autostradale della A15 Parma – La Spezia ha avviato nelle scorse settimane la fase di ricostruzione del viadotto in carreggiata nord, come da progetto condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tutte le istituzioni e gli enti locali interessati. In sintesi, le lavorazioni prevedono il montaggio dell’intero impalcato metallico, l’impermeabilizzazione della soletta in calcestruzzo, la stesura della pavimentazione, il montaggio del guardrail e la realizzazione e posa della segnaletica verticale e orizzontale. Contestualmente alla partenza dei lavori di ricostruzione Salt sta terminando la fase di demolizione del viadotto in carreggiata nord, prevista entro la fine di gennaio 2025. Il cronoprogramma aggiornato dei lavori prevede la riapertura al traffico della carreggiata nord entro Pasqua 2026 e l’avvio della demolizione dell’impalcato in carreggiata sud entro fine estate 2026. La concessionaria si sta adoperando il più possibile per cercare di ridurre la durata della cantierizzazione che, rispetto alle tempistiche inizialmente previste, ha subito un allungamento a fronte della complessità delle lavorazioni.

Per ridurre il più possibile le ricadute sulla viabilità, Salt ha confermato una gestione dinamica delle corsie aperte al traffico tra aprile e settembre 2025.