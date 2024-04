Viabilità e disagi sulla Sp72: "Messe le basi per i lavori futuri"

In merito a un cedimento, del quale abbiamo dato conto nei giorni scorsi, della Sp72, alle porte di Tendola, lato Fosdinovo, la sindaca Camilla Bianchi e l’assessore Giorgio Bonalume intervengono nel merito del progetto per il restauro dell’importante arteria.

"Dopo aver fatto cessare all’inizio del mio mandato precedente il passaggio dei camion del marmo che avevano, con certezza, causato un danno alla strada – dice la sindaca – in questo successivo mandato mi sono adoperata al fine d’avviare la sistemazione del tratto problematico. Infatti, nel 2021, abbiamo chiesto e acquisito dalla Provincia la facoltà e le risorse, pari a 22mila euro, finalizzate allo svolgimento della progettazione e delle indagini geologiche. Dopo aver assegnato gli incarichi e averne curato lo svolgimento, abbiamo ricevuto gli esiti nell’aprile 2023".

"Alla presenza del progettista, ingegner Pasquali e dell’assessore Giorgio Bonalume, referente per la frazione di Tendola, abbiamo illustrato in un incontro aperto alla popolazione la situazione – aggiunge – La situazione è piuttosto impegnativa in quanto la sistemazione del tratto in oggetto richiede risorse importanti, che sfioreranno forse il milione di euro. L’intervento necessita di 2 azioni: l’indispensabile messa in sicurezza dell’area con l’allontanamento delle acque sottostanti e la ricostruzione vera e propria della sede stradale, compreso il muro di sostegno".

"Una necessità primaria, già segnalata dal nostro Comune sia in occasione dei sopralluoghi della Protezione Civile Nazionale a seguito dell’alluvione a novembre scorso nel pratese, compilando una specifica scheda. Stessa cosa nei confronti dell’amministrazione provinciale, al fine questo intervento venga inserito nel Piano Operativo per la difesa del suolo di Regione Toscana. Entrambi i passaggi – sottolinea ancora – sono finalizzati al reperimento delle necessarie risorse finanziarie". Interviene anche l’assessore Bonalume: "Spiace nel vedere che questo sforzo, non sempre ottenga un buon risultato", ha affermato.

I due amministratori sottolineano di aver "realizzato importanti passaggi che andranno portati avanti in futuro. L’augurio è che la compiuta realizzazione di questo intervento sulla sp72 sia inserita nel programma elettorale di ogni lista al voto".

Roberto Oligeri