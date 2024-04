Via alla selezione pubblica per ausiliari del traffico

La società in house Pietrasanta Sviluppo Spa ha indetto una selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’eventuale assunzione di addetti "ausiliari della sosta/del traffico". La graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione con contratto parziale e determinato per la stagione estiva e per l’assunzione di addetti ausiliari per la copertura di eventuali fabbisogni futuri. Sono previste 21 ore settimanali per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, 25 ore settimanali per giugno e settembre e 36 ore alla settimana per luglio e agosto. Si fa presente che l’orario di lavoro sarà organizzato in turni settimanali dinamici rotanti, anche notturni. Domande entro il 10 aprile a mano, all’ufficio protocollo di Pietrasanta Sviluppo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all’indirizzo email [email protected]