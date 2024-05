Una viticoltura eroica. Risorse per il Candia

Arrivano risorse dalla Regione per i vigneti, destinati anche alle Colline del Candia e alle produzioni in generale del territorio di Massa Carrara con qualche agevolazione in più, visto che qui fare vino non è certo facile. La dotazione complessiva è di 17 milioni di euro: soldi destinati a interventi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti per la campagna 2024-2025. Per richiedere il contributo i soggetti dovranno avere l’area dell’intervento completamente in territorio toscano. I beneficiari saranno p ersone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide.

L’intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione ma i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro. Ecco che per il nostro territorio intervengono le ‘eccezioni’: se altrove la superficie minima di intervento è di mezzo ettaro, basta un decimo di ettaro per i vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, e per gli interventi realizzati su vigneti storici/eroici. e azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate entro tre anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto. D’altronde il vino tira ancora e va sostenuto perché dopo due anni di sostanziale stabilità, anche a causa della pandemia la superficie vitata toscana è tornata sopra la soglia dei 60 mila ettari.

Sarà data priorità alle domande presentate dal richiedente che realizza le azioni su superfici vitate inserite nell’elenco dei vigneti storici o eroici nelle piccole isole oppure ricadenti nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba oppure nelle zone Montana, zone Natura, dentro le aree parco o zone vulnerabili e priorità sarà data anche alle imprese guidate dai giovani dai 18 ai 40 anni.