Una telecamera contro gli incivili di via Mulazzo

Gli operatori di Nausicaa non hanno fatto in tempo a pulire che sul marciapiede di Via Mulazzo sta nascendo una nuova discarica mentre i residenti continuano a che segnalare il problema alla società e al Comune. Su quel marciapiede in zona Peep è diventata consuetudine scaricare gli ingombranti che vengono ritirati gratuitamente dagli addetti della partecipata su appuntamento. Circa due mesi fa, nel corso di un incontro con l’assessore Elena Guadagni gli abitanti della zona avevano chiesto una telecamera per fermare gli incivili. L’amministratrice aveva risposto che avrebbe fatto posizionare una delle due telecamere mobili inutilizzate a disposizione del Comune ma ad oggi non si è vista. Però Elena Guadagni avverte i furbetti che abbandonano i rifiuti che ci saranno maggiori controlli su questa zona della Prada. "In questo momento la polizia municipale si sta occupando dei sopralluoghi per verificare la possibilità di posizionare la telecamera mobile" assicura l’assessore.

L’abbandono di rifiuti non solo è un reato, ma provoca ulteriori costi alla collettività. Ma ad Avenza in via Mulazzo si continuano ad abbandonare frigoriferi, poltrone, sedie, e ogni altro tipo di ingombranti. E i cittadini tornano a sollecitare l’installazione della videosorveglianza per immortalare i “furbetti” che hanno preso il marciapiede di via Mulazzo per una discarica, o una succursale della Ricicleria. Sulla pagina di ‘Sei di Avenza se…’, dove è scoppiato il caso discarica abusiva, oltre a chiedere di "licenziare i dirigenti", a dare dei "menefreghisti" agli abitanti, si esorta il Comune a intervenire.

Alessandra Poggi