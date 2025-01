Una nuova ‘porta’ sulla città. Arte, aiuole, arredi e sicurezza per la piazzetta della zona est

Sono quasi terminati i lavori di riqualificazione della piazzetta all’incrocio tra via Verdi e via San Francesco. Un intervento atteso che restituisce dignità al principale ingresso alla città per chi arriva da Massa. E’ la prima trance di lavori per la riqualificazione di Carrara est, che proseguiranno nei prossimi mesi con il rifacimento dei marciapiedi di via Verdi e altre zone grazie al finanziamento del Bando delle Periferie. Ancora qualche dettaglio e la piazzetta sarà restituita ai cittadini, ai turisti e ai visitatori del Mudac poco distante. Una piccola oasi dove sostare prima o dopo la visita al museo di via Canal del Rio, ma anche un nuovo spazio dove le famiglie e gli anziani di San Francesco potranno tornare a socializzare.

Mancano il manto erboso e qualche altro piccolo lavoro di rifinitura, come la messa a dimora delle previste aiuole di bosso. Come da capitolato sono già stati piantati olivi e aceri rossi. In questi giorni gli operai hanno posizionato anche una grande statua di marmo con un buco al centro. Il progetto di riqualificazione, dopo anni di transenne e degrado, ha previsto una nuova disposizione delle aiuole che consentirà anche di proteggere lo spazio interno e renderlo più sicuro e più fruibile. La vecchia pavimentazione in mattonelle di cemento è stata sostituita con una combinazione di pietra arenaria di ‘Matraia’ e liste decorative in marmo bianco, utilizzato anche per i cordoli dei nuovi marciapiedi. Nei mesi scorsi invece sono stati messi in sicurezza i tratti stradali che negli anni le radici dei pini avevano dissestati. Le aiuole saranno dotate di impianto d’irrigazione a goccia mentre tutti i percorsi pedonali avranno rampe di raccordo tra il piano carrabile e quello pedonale in corrispondenza degli attraversamenti, saranno dotati di segnaletica ad alta visibilità.