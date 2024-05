Una ’corsa contro la fame’. Alunni al campo scuola a favore del Bangladesh

Studenti uniti per uno scopo sociale, Torna l’iniziativa benefica ’Corsa contro la fame’ a cui partecipa per il terzo anno l’Istituto comprensivo Massa 6. Si tratta di un evento di sport e solidarietà, promosso da ’Azione contro la Fame’, organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni nella cooperazione, che vede le scuole coinvolte in un’esperienza di conoscenza, consapevolezza e solidarietà volta a occuparsi del problema della malnutrizione infantile. Quest’anno il paese focus del progetto è il Bangladesh. La corsa, giunta alla sua decima edizione, coinvolgerà oltre 1.600 scuole di ogni ordine e grado, unite per le comunità più povere del mondo. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 maggio. Ll’Istituto comprensivo Massa 6, grazie alla collaborazione di Uips, Comitato territoriale di Massa Aps, con le scuole primarie di Alteta, Castagnola di Sotto, Mirteto e Romagnano e la scuola secondaria di primo grado Parini, sarà presente al campo scuola di Massa per correre a favore del Bangladesh.

L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto didattico più ampio che ha visto l’istituto impegnato in percorsi di approfondimento e formazione nell’ambito dell’educazione civica. Un incontro con l’esperta di ’Azione contro la fame’ e il lavoro svolto in classe hanno permesso agli studenti di approfondire questioni legate alla crisi climatica e alla malnutrizione infantile. Tramite il ’passaporto solidale’, bambini e ragazzi stanno coinvolgendo familiari, vicini di casa e amici. Condividono, raccontano e con la loro sensibilità e le loro parole raccolgono promesse simboliche di donazione collegate alla corsa, donazioni che serviranno per sostenere progetti, ma soprattutto per garantire un ciclo di pasti proteici necessari a superare i problemi legati alla malnutrizione. L’obiettivo di questa importante iniziativa è quello di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di persone.

"Il nostro scopo – dichiara la portavoce – è quello di diventare tante piccole goccioline capaci di formare un mare di solidarietà, così da sentirsi parte attiva nel percorso verso l’uguaglianza dei diritti, così da essere esempio di educazione". La mattinata al campo scuola oltre ai giochi sportivi , che si svilupperanno in svariate forme con attrezzi con tanta fantasia, assieme ad attività ludiche, vedrà la partecipazione degli insegnanti di strumento che insieme ai ragazzi regaleranno un po’ di emozioni in musica. All’evento potranno partecipare anche i famigliari degli studenti per offrire tutto il loro supporto a questo progetto.

Vittoria Bertelloni