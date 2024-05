Un simposio per le crociere. Mille iniziative della Pro loco per accogliere i turisti stranieri

Un piccolo simposio di scultura e banchetti di prodotti tipici per accogliere i croceristi che sbarcano a Marina. Li stanno organizzando i commercianti della Pro loco Marina Mare in occasione degli approdi delle navi da crociera, che si alterneranno fino a ottobre nel porto. Il prossimo attracco è previsto per martedì e ad accogliere i croceristi ci saranno lo scultore Michele Monfroni con le sue opere, e una serie di bancarelle di hobbisti, di venditori di lardo Igp di Colonnata e di souvenir di marmo. "Questo è il nostro contributo per accogliere i croceristi a Marina – spiega Giulia Giuntoni del bar Bristol e presidente della Pro loco Marina Mare –, l’idea è quella di far partecipare uno scultore ad ogni attracco, così da mostrare ai turisti come si lavora il marmo. Di pari passo sarà organizzato un mercatino di prodotti tipici e hobbistica per diversificare la proposta merceologica. La cosa a cui stiamo puntando però, è creare un piccolo simposio di scultura per mostrare dal vivo ai croceristi come si scolpisce il marmo".

Intanto la Pro loco Marina Mare di pari passo sta lavorando alle iniziative serali che animeranno via Rinchiosa, via Venezia e piazza Ingolstadt. Un programma adatto a giovani e famiglie per vivere il centro storico all’insegna del sano divertimento. "Ci sarà un appuntamento fisso che di volta in volta sarà sviluppato a partire da un determinato tema – prosegue Giulia Giuntoni –. Eventi per grandi e piccoli. Stiamo lavorando allo sbarco dei pirati, una festa in maschera a tema pirata, alla serata hawaiana, sempre in costume e con cocktail a tema hawaiano, ma anche ad una mostra fotografica contro la violenza. Questo è il nostro contributo per attirare i turisti e rendere l’estate ricca di eventi per non fare morire Marina o lasciarla nel degrado".

Quella del simposio e del mercatino è solo una delle ultime iniziative della Pro loco Marina Mare, l’associazione che hanno creato lo scorso anno i commercianti di via Rinchiosa, via Genova e piazza Ingolstadt. I commercianti si erano dati da fare già con le iniziative di Natale e lo scorso mese organizzando la due giorni della festa di ‘primavera’. Un’associazione che come detto punta a rivitalizzare la zona movida con iniziative capaci di attirare un pubblico fatto da famiglie e ragazzi, ma anche i numerosi turisti che in estate scelgono Marina come base per le loro vacanze. Oltre alla presidente Giulia Giuntoni della Pro loco fanno parte la vice presidente Arianna Bianchi del Bon Pro e il tesoriere Fabrizio Bertelli del Fish & Chips.

Alessandra Poggi