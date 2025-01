Un segnalibro speciale per gli studenti

Un segnalibro speciale per tutti gli studenti. L’Anpi di Massa celebra la Giornata della memoria del 27 gennaio regalando ai ragazzi delle ultime classi delle superiori un segnalibro che riporta l’immagine del ’Binario 21’, a Milano, da dove partivano gli ebrei per i campi di sterminio, e sul retro la poesia ’Prima vennero’ di Martin Niemoller. Il leit motive è ’Contro l’indifferenza’. L’iniziativa, che coinvolge un totale di 777 studenti e una decina di insegnanti referenti, è come detto dell’Anpi di Massa assieme all’associazione Eventi sul Frigido e la poetessa, socia Anpi, Egizia Malatesta. Com’è noto, la Giornata della memoria, stabilita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, commemora le vittime dell’Olocausto e la fine della Shoah nel giorno in cui l’esercito dell’Armata Rossa scoprì il campo di sterminio di Auschiwtz.

"Una memoria –sottolinea l’Anpi – che non deve e non può essere perduta e per questo ci rivolgiamo ai giovani delle scuole superiori della città, ritenendoli i destinatari privilegiati del ’testimone’ della memoria. L’iniziativa ha lo scopo di consegnare simbolicamente a ogni ragazzo proprio quel ’testimone’ rappresentato da un segnalibro con un immagine emblematica e una consegna: ’Indifferenza-Milano Binario 21’. Sul retro la poesia ’Prima vennero’ del 1946, da un sermone del pastore protestante, tedesco, teologo, oppositore del nazismo, Martin Niemoller".

La poesia è questa: "Prima vennero a prendere gli zingari, e fui contento perchè rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perchè mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato perchè mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente pechè non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, mi guardai intorno ma non c’era rimasto nessuno a protestare".