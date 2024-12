Un riconoscimento alla memoria al ‘veterano’ Pier Giacomo Tassi

Nel Salone d’Onore del Coni a Roma l’evento “70 save the date” per l’anniversario dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha ricordato i dirigenti che hanno lasciato un segno, tra i quali Pier Giacomo Tassi di Pontremoli assegnando un riconoscimento alla memoria per la passione e l’impegno dedicati al sodalizio. A fare gli onori di casa il presidente del coni, Giovanni Malagò e la benemerenza è stata ritirata dal nipote di Tassi Leonardo Bianchi alla presenza del consigliere nazionale Paolo Pappalardo e della presidente Francesca Bardelli che hanno rivolto espressioni di stima per l’operato di Tassi alla guida dell’Unv di Pontremoli. Pier Giacomo Tassi, già docente di educazione fisica nelle scuole pubbliche e per molti anni presidente della sezione Veterani sportivi di Pontremoli che aveva portato al primo posto per numero di iscritti in Italia, è scomparso nel febbraio 2018.

Non aveva ancora compiuto 70 anni ma Cio, come tutti lo chiamavano, era un vulcano di idee per valorizzare giovani atleti. Aveva studiato all’Isef di Bologna e in gioventù aveva giocato come portiere nella Villafranchese e nella Pontremolese, ma era stato anche atleta della locale Polisportiva come pesista. Aveva poi dedicato grande impegno nell’insegnamento. Dopo anni di servizio scolastico in Lombardia era tornato a Pontremoli e, come presidente della sezione ‘Renato e Quinto Mascagna’ dei Veterani sportivi, ha organizzato il premio per l’atleta lunigianese dell’anno, promosso raccolte fondi per la ricerca scientifica sulle malattie ematologiche.