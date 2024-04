Un modellino della panchina rossa sbarca in Ucraina, a Odessa

Dopo Berna, ha raggiunto Odessa, in Ucraina, la mini panchina rossa ideata dalla nostra collaboratrice e scrittrice Angela Maria Fruzzetti. "Siamo entusiasti di condividere un momento significativo nel nostro impegno per combattere la violenza di genere – fa sapere Massimo Santucci, presidente di Aevv (Associazione europea vittime violenza) –. Abbiamo avuto l’opportunità di consegnare un modellino della panchina rossa in Ucraina, un simbolo tangibile della nostra protesta contro la violenza di genere e anche simbolo di pace. Ma non ci fermiamo qui. Siamo in trattativa per far realizzare la prima panchina rossa a grandezza naturale a Odessa. Sarà anche un luogo di riflessione, di sostegno e di solidarietà per le vittime e per coloro che si battono a loro fianco". La mini panchina è realizzata dalle associazioni Eventi sul Frigido, Insieme e Rete antiviolenza Massa, e in questo caso siglata da Aevv. "E’ importante che il messaggio del contrasto alla violenza sulle donne arrivi ovunque – dice Fruzzetti – soprattutto nei paesi colpiti da eventi bellici dove a pagare lo scotto dei conflitti sono soprattutto le donne e i bambini".