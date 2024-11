Tutto pronto per la fiera. Acrobati, albero, cori

Sabato e domenica in città torna la fiera di Sant’Andrea nella versione due giorni. La fiera patronale sarà affiancata da numerose iniziative dedicate soprattutto ai più piccoli. Oltre ai banchi di giocattoli, dolciumi, gastronomia, abbigliamento, in piazza Gramsci sarà possibile trovare i prodotti della Coldiretti che curerà anche la fattoria didattica, mentre in piazza delle Erbe dalle 9 alle 13 ci sarà un’edizione del mercato biologico e tipico, promosso dal Comune in collaborazione con le aziende agricole, il Gas (Gruppo di acquisto solidale) e l’associazione Crisoperla. Per le 10,30 dialogo aperto con i produttori sul tema della stagionalità e alle 11,15 ‘Capre volanti anticonformiste’, rappresentazione teatrale interattiva. Sempre sabato l’attesa accensione delle luminarie natalizie con alle 17,30 l’inaugurazione dell’albero artistico ‘Regolo’ di Vincenzo Marsiglia, in piazza Duomo, mentre alle 16,30 al Palco della Musica il concerto degli allievi della scuola comunale. In piazza Alberica alle 18 tutti col naso all’insù per ammirare le evoluzioni acrobatiche di quattro performer, che vestiti da elfi si caleranno con le funi dal tetto del palazzo più alto della piazza, dove i bambini troveranno le postazioni per depositare le letterine per Babbo Natale.

Per arricchire il programma la Pro Loco Carrara in via del Plebiscito propone per entrambi i giorni ‘Arti in bianco’, il mercatino creativo e animazioni. L’appuntamento è per sabato e domenica come detto in via del Plebiscito a partire dalle prime ore del mattino. L’iniziativa ormai consolidata propone ai visitatori un mercato interamente dedicato alla creatività ed eventi studiati per animare la strada. Per la giornata di domenica cittadini e visitatori oltre alla fiera lungo le strade e le piazze del centro storico potranno assistere alle 16,30 sul Palco della Musica alla finale delle due giornate di festa con l’esibizione musicale ‘The Old Tower Choir. La fiera patronale fa da apripista agli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale che ha promesso di animare tutto il mese di dicembre con tanti eventi, musica dal vivo, sia in piazza Gramsci che al teatro degli Animosi, al Ridotto e nelle chiese di Avenza, San Pietro e Santa Maria Mediatrice, dove ci sarà il gospel organizzato con Fondazione Toscana spettacolo, e poi eventi a tema natalizio nei musei e in biblioteca.