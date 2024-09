Tutte le strade portano ad Aulla. Un viaggio sulle orme dei pellegrini

Aulla celebra l’orgoglio della sua millenaria storia di accoglienza. Come? Con un pomeriggio fatto da relazioni storiche, una lapida ricordo e una degustazione del pane speciale del Giubileo. "Tutte le strade portano ad Aulla" non vuole essere una provocazione, è il tema centrale di un incontro promosso dagli Amici di San Caprasio, con il patrocinio del Comune di Aulla. L’evento è fissato per sabato alle 15.30, apriranno i lavori i saluti del sindaco di Aulla Roberto Valettini e della presidente degli Amici di San Caprasio, Lorella Giuli. A seguire Fabio Baroni affronterà il tema della centralità economica, territoriale e viaria di Aulla fin dalla sua fondazione nei traffici tra nord e sud, ma in particolare dalla Lucchesia a Genovesato. La giornata sarà anche l’occasione per ribadire come proprio ad Aulla siano conservate le uniche vere testimonianze del passaggio dei pellegrini, fin dal tempo della sosta di Sigerico: Gianfranco Angeloni e Riccardo Boggi infatti presenteranno un viaggio racconto con immagini sulle tracce dei pellegrini di ieri e di oggi. Vicino all’Abbazia, i pellegrini in cammino per il Giubileo del 2025, troveranno un autentico Museo del Pellegrino. A seguire la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara porterà la testimonianza del rapporto con l’attività di ricerca ventennale, così come l’Associazione Europea delle Vie Francigene darà atto che Aulla è stata città fondatrice dell’Associazione nel 2001. Per non dimenticare i mille e più anni di accoglienza di Aulla e i vent’anni di lavori che hanno portato alla riscoperta dell’abbazia e all’apertura del Museo. "Per questo - spiega Boggi - verrà scoperta, nel chiostro, una lapide ricordo di chi è passato di qui e qui ha lavorato".

A rendere solenne l’evento lo chef Rolando Paganini presenterà una versione aggiornata del celebre pane del pellegrino: sarà il pane del giubileo 2025. Storia, celebrazioni, ma anche visioni per il futuro: Enrico Giannichedda, autore degli scavi, parlerà di come sia necessario andare oltre il ricordo e la testimonianza e progettare prospettive per il futuro. Ospite d’onore il consigliere regionale Giacomo Bugliani che terrà le conclusioni dei lavori e coordinatrice del pomeriggio sarà Melania Sebastiani. Monica Leoncini