Tresana, la rinascita dei borghi. Pronto il progetto per Canala

"Vedere rinascere i nostri borghi, i nostri centri storici, per me è emozionante: Significa rispettare chi ci ha vissuto, chi li ha costruiti e anche dare una speranza a chi vorremmo che domani li abitasse" dice il sindaco del Comune di Tresana Matteo Mastrini presentando il nuovo progetto che si pone l’obiettivo della rigenerazione urbana. Al centro del nuovo piano c’è l’abitato di Canala, destinatario di un finanziamento di 430 mila euro da parte della Regione Toscana. Il sindaco Mastrini lo ha presentato pubblicamente nei giorni scorsi agli abitanti come per i precedenti, perseguendo il fine di condividere con i cittadini ogni tappa della programmazione territoriale.

L’intervento di Canala prevede una massiccia operazione di ricostruzione del muro di sostegno nell’abitato, con un progetto affidato all’ingegner Stefano Nadotti. Verrà dunque rimosso il vecchio muro e realizzato quello nuovo con rivestimento in pietra. Previsti anche la realizzazione di una nuova strada di accesso a monte, una scalinata nella zona mediana del muro, palificazione a sostegno del versante e l’allargamento della strada. Per le opere verranno utilizzati tutti i materiali escavati per il riempimento.

"Il cronoprogramma prevede l’apertura del cantiere entro l’estate con fine lavori in 120 giorni" spiega Mastrini. Già altri interventi sono stati destinati ai borghi e centri storici di Tresana per rendere attrattivi i piccoli insediamenti urbani, esaltandone le caratteristiche storiche e urbanistiche come motore di sviluppo e vitalità. Il primo è già stato realizzato a Corneda, durante il precedente mandato, con fondi regionali, comunali e con il contributo delle donazioni spontanee dei cittadini. Un più recente progetto di rigenerazione dei borghi è quello presentato a novembre al Dipartimento Casa Italia per Barbarasco del valore di 570 mila euro che, se approvato, sarà interamente finanziato con fondi ministeriali. Poi il recente progetto per la riqualificazione di Villecchia (326 mila euro) che sarà presentato a giugno per i bandi regionale e ministeriale per ottenerne l’intera copertura finanziaria.