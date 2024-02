Tre assunzioni a tempo pieno per assistenti economici Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha aperto un concorso per diplomati che desiderano lavorare come assistenti amministrativo-economici. Saranno selezionate 3 persone con contratto a tempo indeterminato e pieno. I requisiti includono un diploma di scuola superiore, conoscenza delle apparecchiature informatiche e della lingua inglese. Le prove d'esame riguarderanno contabilità, diritto amministrativo, appalti pubblici e altre materie collegate alla professione. Le domande devono essere presentate entro il 9 febbraio tramite il portale InPa.