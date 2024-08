Torna il grande teatro. Ecco la nuova stagione: "Tra le più interessanti della scena nazionale"

Eleonora Abbagnato, Virginia Raffaele, Filippo Timi, Nancy Brilli, Vanessa Incontrada, Alessio Boni. Sono solo alcuni degli interpreti che danno corpo alla stagione teatrale 2024/’25 del Guglielmi. Un programma ricco e variegato, per tutti i gusti e tutte le età, in cui, oltre alla prosa, spiccano la danza e il musical. "Spettacoli tra i più interessanti della scena italiana, un cartellone degno di capoluoghi di regione – come è stato sottolineato dalla presidente e dalla direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti e Patrizia Coletta – dedicato a una platea, come quella di Massa, ampia e appassionata". Una platea, numeri alla mano, che l’anno scorso ha fatto registrare 21.670 presenze con 2.037 abbonati. Il teatro a Massa è in continua crescita, un boom con pochi uguali nel panorama nazionale, a cui fanno seguito programmi sempre più interessanti e attraenti nonchè maggiori investimenti da parte dell’amministrazione.

Ieri mattina, alle Stanze del Gugliemi, è stata presentata la nuova stagione teatrale, alla presenza del sindaco Francesco Persiani, dell’assessora alla cultura Monica Bertoneri, della direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta e della direttrice artistica comunale Cinzia Bertilorenzi. Si partirà il 5 ottobre con un Galà pucciniano con l’orchestra del Festival Puccini. Quindi, il 1 novembre, avremo il trasformista Arturo Brachetti con ’Cabaret’; poi arriveranno Maddalena Crippa e Maximilian Nisi (’Un sogno a Istanbul’), Virginia Raffaele (’Samusa’), Antonio Cirillo (’Don Giovanni), Nancy Brilli (’L’ebreo’), Stefano Fresi (’Dioggene’) e tanti altri fino al 16 maggio. Una delle chicche è rappresentata dalla prima nazionale dell’"Ebreo" con Nancy Brilli (dal 6 all’8 dicembre) con la produzione che allestirà lo spettacolo con tanto di prove proprio nella nostra città.

"Sarà una stagione teatrale davvero emozionante – ha detto il sindaco – resa possibile grazie al prezioso supporto della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, dell’assessorato alla cultura e della nostra direzione artistica. Gli investimenti in cultura che abbiamo fatto negli ultimi anni sono stati significativi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti in un programma che è all’altezza delle aspettative. Quest’anno abbiamo preparato un cartellone che celebra la migliore produzione nazionale, offrendo una varietà di spettacoli suddivisi su tre temi principali: qualità, innovazione e comunità. Questo approccio moderno ci consente di presentare una vasta gamma di eventi che riflettono la nostra società e cultura attuale, spaziando tra concerti, prosa, danza e teatro per famiglie, con l’inclusione di una prima nazionale. Da ottobre in poi, potrete assistere a 29 spettacoli di altissimo livello tra prosa, danza e musical, con la partecipazione di grandi artisti. La musica e la danza avranno un ruolo di primo piano, offrendo momenti indimenticabili per giovani e adulti".

"La stagione teatrale – ha aggiunto l’assessora Bertoneri – nasce dalla consapevolezza del successo del teatro Guglielmi, dal suo sapersi ridefinire nel tempo quale imprescindibile punto di riferimento culturale non solo della città ma anche di tutto il comprensorio locale. L’attesa di questi anni è stata ampiamente ripagata dal successo di pubblico riscosso anche nella scorsa stagione e l’amministrazione ha mantenuto alta l’attenzione e l’investimento sul teatro. La crescita e il successo di questo luogo sono un punto fermo della nostra politica culturale, che abbiamo sempre pensato, sia per il teatro che per il resto delle nostre azioni, come un progetto ampio, completo e che vada incontro alle diverse esigenze e a tutte le sensibilità".