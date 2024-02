Torna il concorso ’Città di Massa’ dedicato ai giovani musicisti

Domani e domenica a Villa Cuturi di Marina di Massa l’associazione musicale Diapason, con il patrocinio del Comune, organizza la 13ª edizione del concorso internazionale per giovani musicisti ’Città di Massa’. Giovani artisti provenienti da tutta Italia, e non solo, si esibiranno davanti a una commissione formata da docenti e musicisti di fama nazionale e internazionale. Parallelamente all’edizione in presenza, è prevista la possibilità di partecipare anche online attraverso l’invio di un video con la registrazione della propria performance entro l’11 marzo. L’associazione musicale Diapason desidera rivolgere un ringraziamento speciale al Comune di Massa che ha reso possibile ospitare la manifestazione nel bellissimo salone di Villa Cuturi, con l’augurio che possa tradursi in un tangibile evento culturale per la città, confermando il grande successo riscosso durante le passate edizioni.