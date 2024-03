Tecnico-elettricista per il Comune della Spezia

Il Comune della Spezia ha indetto un concorso pubblico per assumere un collaboratore professionale tecnico – elettricista. Richiesto il diploma di scuola superiore oltre ad attestato in materia di formazione professionale abilitante all’area di riferimento per lo svolgimento delle mansioni di elettricista, seguiti da un periodo di almeno un anno consecutivo in qualità di operaio, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore impianti elettrici o come titolare o socio lavoratore di impresa artigiana nel settore impianti elettrici. E’ richiesto inoltre il possesso della patente di guida categoria B. Il testo integrale del bando di concorso, nel quale sono riportati i requisiti specifici di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.laspezia.it , e sul portale unico del reclutamento "InPA" raggiungibile al sito web www.inpa.gov.it attraverso cui bisogna fare domanda. Il termine entro il quale inviare la propria candidatura è il 13 aprile.