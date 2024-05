Susan Sarandon da Ca’ Lvnae nella cantina gioiello dell’architettura

Le porte di Ca’ Lvnae si sono aperte ieri per un’ospite d’eccezione: l’attrice Susan Sarandon. L’icona di Hollywood, amata dal grande pubblico per ruoli indimenticabili come quello di Luoise nel classico del cinema Thelma&Luise e Premio Oscar come migliore attrice per “Dead man walking”, si trova in Liguria per partecipare al Riviera International Film Festival di Sestri Levante. L’occasione è stata propizia per aggiungere al viaggio anche una tappa enogastronomica. La famiglia Bosoni ha accolto con grande gioia l’arrivo a Ca’ Lvnae di Miss Sarandon, che ha potuto scoprire la storia e l’anima di Lvnae visitando la struttura, il Museo, la liquoreria di Essentiae e si è fermata a mangiare alla nuova “Ostaia Ca’ Lvnae – vino con cucina”. "È sempre un piacere accogliere e accompagnare le persone alla scoperta del nostro Vermentino dei Colli di Luni – ha detto Diego Bosoni – Susan Sarandon è stata una visitatrice curiosa e attenta, con cui ho avuto l’onore di poter condividere la nostra storia, la nostra passione per il territorio e naturalmente i nostri vini". La storia di LVNAE è la storia della famiglia Bosoni, del vitigno Vermentino e dei Colli di Luni. L’azienda conta su 65 ettari di vigneti di proprietà e su una rete di oltre 100 piccoli conferitori che costituiscono il tessuto del territorio. Il parco vitato, oltre al Vermentino che qui si esprime in vette di rara eccellenza, accoglie anche varietà antiche e tipiche del luogo come l’Albarola, il Vermentino Nero o la Pollera. LVNAE offre nella sua gamma diverse espressioni di Vermentino: oltre a Labianca, frutto dei filari più vicini al mare, dai suoli pedecollinari nasce Etichetta Grigia mentre in alta collina, dove le viti di Vermentino affondano in un sottosuolo ricco di scheletro, prende forma Etichetta Nera, sinonimo di eleganza mediterranea. Cavagino è invece la voce solista di un Vermentino elegante e complesso e rappresenta uno dei primi cru del suo genere. Vino di punta, infine, è Numero Chiuso, prodotto in due storici vigneti e in una tiratura di sole 2.600 bottiglie. Tutti i vini prendono forma nella cantina, eccellenza tecnologica e architettonica, inaugurata nel 2023.