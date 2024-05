Successo per la Giornata della luce

Grande successo di pubblico per la ‘Giornata internazionale della Luce 2024’ del club Unesco Carrara dei Marmi. La giornata intitolata ‘Le metafore della luce nella cultura e nell’arte’ si è svolta nei giorni scorsi nella sala conferenze della Camera di commercio. La ‘Giornata internazionale della luce’ è stata istituita nel 2015 dall’Unesco, diventando un appuntamento fondamentale nell’agenda della sostenibilità. Questa ricorrenza è la naturale prosecuzione dell’Anno internazionale della luce deciso dall’Onu nel 2015 e che riscosse una grandissima partecipazione internazionale e gran numero di ricadute e collaborazioni. In occasione di questa giornata che si celebra il 17 maggio, l’indirizzo il Club per l’Unesco Carrara dei Marmi ha organizzato una conferenza rivolta a studenti, soci e cittadinanza moderata da Paolo Biagiani con relatori Riccardo Forfori e Luisa Passeggia (nella foto). Dopo l’introduzione della presidente del Club Maria Grazia Passani, ha introdotto il tema della ‘luce’ Anna Consortini, docente di fisica generale all’Università degli Studi di Firenze, e co-fondatrice della Società italiana per l’ottica e la fotonica, nonché presidente della Commissione internazionale per l’0ttica dal 1993 al 1996. Hanno preso parte alla applauditissima conferenza numerose classi del liceo scientifico statale Marconi di Carrara: classe terza E, quarta B, quarta C, quinta B, e dell’istituto Meucci di Massa con la quarta A, quarta B, quarta C, quinta A, quinta B, quinta C.