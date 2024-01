Strumenti in dono all’orchestra giovanile dell’Istituto Giorgini

Un’esibizione davvero eccellente quella che si è prodotta alcune sere fa per la gioia degli abitanti di Montignoso che hanno potuto vivere uno straordinario momento di unione partecipando al concerto di Natale dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo. All’appuntamento musicale, come spesso accade, si sono uniti elementi provenienti dall’Istituto Comprensivo ‘Pea’ di Seravezza e dal Liceo Musicale ‘Palma-Gentileschi’ di Massa. L’esibizione ha avuto luogo nella chiesa di Santa Maria della Rosa che, grazie al parroco don Patrizio Carolini, ha accolto i giovani orchestrali con grande calore. Celebrandosi quest’anno i sessant’anni dall’istituzione della scuola media montignosina, è stata occasione per ricordare gli insegnanti e dirigenti scolastici che dal quel 1963 hanno accompagnato la gioventù di Montignoso nel loro percorso di studi avviandoli alla vita futura.

Il direttore dell’orchestra Gigi Pellegrini ha ricordato il percorso del corso musicale che, dal 2015, fornisce agli studenti una preparazione musicale che permette loro di arricchire ulteriormente la loro formazione. Il sindaco Gianni Lorenzetti ha ringraziato, a nome del Comune, un anonimo benefattore che ha donato all’orchestra degli strumenti musicali di grande valore: un atto di grande generosità che contribuisce a sostenere lo sviluppo della formazione orchestrale. La dirigente scolastica dell’istituto, Ines Mussi, ha evidenziato il grande lavoro di squadra svolto elogiando gli insegnanti e tutto il personale che lavora nella scuola. "Solo lavorando in sinergia si possono raggiungere risultati eccellenti come quello che giovedì sera le centinaia di persone che hanno riempito i banchi e la navata della chiesa hanno potuto apprezzare". Un particolare ringraziamento va alla Caritas parrocchiale che, al termine del concerto, ha offerto a tutti cioccolata calda e panettone.

v.b.