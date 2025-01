Stadio e posteggi: "Servono regole"

L’artista dialettale Ugo Ganapini denuncia il parcheggio selvaggio che si verifica ogni qualvolta la Carrarese gioca in casa. L’ultima in ordine cronologico il derby contro lo Spezia. In particolare Ganapini protesta per la sosta sul marciapiede del ponte sul canale di Fossola. "È giusto che la Carrarese giochi, ma non è giusto che si consenta di parcheggiare le auto anche sul marciapiede del ponte del canale di Fossola, quello all’incrocio tra il viale e la strada che sale su a Fontia – scrive Ganapini –. Il marciapiede serve ai pedoni e disabili e con le auto parcheggiate diventa pericoloso perché i pedoni sono costretti a camminare nel viale. Per gli ospiti era stato riservato il parcheggio sul lato destro del Museo del Marmo – prosegue Ganapini –. Quello che mi domando è perché sul ponte non si possa mettere un divieto, anche temporaneo, di parcheggiare così da fare passare i pedoni e le persone sulla carrozzina. Si tratta di cinque posti auto per lato del viale XX Settembre. Un divieto di sosta su ambo i lati del ponte garantirebbe di usufruire del marciapiede, senza costringere le persone a camminare lungo il viale".