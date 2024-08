Stadio, al via gli interventi per la B. Votato a maggioranza il finanziamento

Lavori allo stadio dei Marmi: arriva il semaforo verde del consiglio comunale. Votata a maggioranza la proposta di delibera sul bilancio di previsione triennale, che al suo interno contiene anche alcuni voci relative alle opere di adeguamento dello stadio cittadino. Il tema caldo di questa estate, con la Carrarese in serie B e la necessità di un serio interevntoche consenta ai ragazzi di mister Calabro digiocare in casa e ospitare la categoria cadetta con tutte le regole per la serie B.

Sullo stadio è prevista una spesa di 1 milione e 500mila euro che garantiranno alla Carrarese la possibilità di continuare a giocare nell’impianto durante il campionato di serie B. Sulla delibera, illustrata dall’assessore al BIlancio Mario Lattanzi, è stato soprattutto il consigliere Andrea Vannucci, tra le opposizioni, a dare una chiave di lettura diversa, suggerendo l’ipotesi di una convenzione con la Carrarese per la gestione dello stadio. "Così tante risorse pubbliche per un impianto che anche a lavori finiti sarà comunque rattoppato – ha spiegato il consigliere di opposizione – mentre una convenzione lunga con la società poteva essere una soluzione. Un’altra via d’uscita sarebbe stato inserire l’opera di recupero del campo sportivo nei progetti relativi all’articolo 21. Serve una proposta in modo che la Carrarese produca reddito costruendoci un investimento".

Sul tema ha risposto direttamente la sindaca, lasciando aperta l’ipotesi di una convenzione onerosa a patto che ci sia una volontà di tutte le parti coinvolte. "Siamo disponibili a fare una convenzione sullo stadio, anche da 99 anni – ha replicato Arrighi – ed è un messaggio che ho già detto ai vertici societari, anche se al momento non ho avuto risposte. Siamo focalizzati per rendere lo stadio operativo entro il 30 settembre, ed è un dovere. Per la B servono anche altri lavori e spero ci sia una compartecipazione della società, discutendone assieme".