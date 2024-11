Sport e sapori: torna la festa della castagna

Torna la “Mitica corsa delle Castagne” e sarà la 33ª edizione di una grande festa domenica a Fivizzano. L’appuntamento è alle 8 per la gara podistica competitiva della “Mitica Corsa”: un percorso di 11,800 km partendo dal Bar Platani in viale Amedeo, prova valida per il Corrilunigiana 2024. Alle 9,15 la partenza per le gare giovanili, poi i Master e alle 11 è prevista la premiazione. Molti i premi previsti per i partecipanti alla gara. Alla stessa ora è fissato il ritrovo e poi la partenza libera per i Marciatori Co. Coordinamento Marcie di La Spezia e Lunigiana (info Maurizio 3208899226); alle 9 invece al via della Nordic Walking (info Anna Nerbi 3289436273) e alla stessa ora si metteranno in movimento anche per il ‘Moon Trekking’, una passeggiata per cani" a cura de ‘I Guardiani della Luna’ (info Giacomo 3271973622).

Apriranno in contemporanea con le prime partenze degli atleti gli stand dei produttori, hobbisti e del vintage, oltre a quelli delle associazioni del territorio. Per le 11 è fissata la rievocazione storica della battitura delle castagne a cura da Giuseppe Mignani, uno dei più esperti conoscitori di cultivar di castagne della Lunigiana e assaggiatore-giudice di farina dolce nelle relative competizioni.

Non mancherà alla kermesse un’interessante parte gastronomica: alle 11 si apriranno gli stand dell’associazione Medicea Polenta Incatenata; Cast. Monte Chiaro Mondine; Paese di Spicciano Fritelle di mele rotelle e sgabei; La Castagna Racconta di Licciana Nardi Cian e Ricotta e l’Asd Fivizzanese con le focaccine. Dalle 13, musica folk-live fino alle 19 quando si chiuderà la manifestazione.

Roberto Oligeri